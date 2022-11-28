Сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2022

Фото: AP/Ricardo Mazalan

Сборная Ганы победила команду из Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Финальный счет составил 3:2. Футболисту африканской команды Мохаммеду Кудусу удалось дважды забить гол (34, 68). Еще один мяч в ворота противника отправил Мохаммед Салису (24).

В свою очередь, в составе сборной Южной Кореи два мяча забил Чо Гю Сон (58, 61).

В настоящее время турнирная таблица выглядит следующим образом:



Португалия (3 очка);

Гана (3 очка);

Уругвай (1 балл);

Южная Корея (1 балл).

В следующем матче предстоит встреча португальцев и уругвайцев. Также 2 декабря в рамках чемпионата сборная Ганы должна будет сыграть с командой Уругвая, а южнокорейцы – с португальскими футболистами.

Ранее сообщалось, что ни один футболист не получил красную карточку в матчах первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Это произошло впервые за 36 лет.

В предыдущий раз такой необычный статистический показатель был зафиксирован в 1986 году на мировом первенстве в Мексике. Там первый тур состоял из 12 матчей против 16 в нынешнем году.

Второй тур группового этапа стартовал 25 ноября. Чемпионат мира в Катаре начался с матча Катара и Эквадора 20 ноября. Сборная России в турнире не принимает участия.

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