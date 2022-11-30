Фото: AP/Hassan Ammar

Португальский футболист Криштиану Роналду может заключить контракт с клубом Саудовской Аравии "Аль-Наср". Об этом сообщает газета Marca.

По данным СМИ, нападающий близок к подписанию соглашения на 2,5 сезона.

Издание отметило, что футболист будет получать в клубе свыше 200 миллионов евро в год.

Ранее английский клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду из-за его интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. На сайте отмечалось, что футболист ушел из клуба по взаимному согласию.

Вместе с тем "Манчестер Юнайтед" поблагодарил футболиста за его большой вклад.



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