Роналду прокомментировал уход из "Манчестер Юнайтед"

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Португальский футболист Криштиану Роналду объяснил ситуацию с расторжением контракта с английским клубом "Манчестер Юнайтед". Заявление игрока представил журналист Telegraph Мэтт Лоу.

"Я люблю "Манчестер Юнайтед" и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Тем не менее мне кажется, что сейчас самое время искать новый вызов", – сказал 37-летний форвард.

Роналду также пожелал команде успехов как в нынешнем сезоне, так и в дальнейшем.

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду досрочно расторгли контракт во вторник, 22 ноября. Сообщается, что данное решение было принято по соглашению сторон.

Ранее в ноябре португальский нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клубную структуру "Манчестер Юнайтед", а также резко высказался в адрес главного тренера команды Эрика тен Хага.

За английский клуб Роналду выступал в период с 2003 по 2009 год, а также с лета 2021 года, забив за клуб 145 голов в 346 матчах.

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