В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola

Фото: телеграм-канал Mash

В Бухаресте на глазах у прохожих сгорел грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24.

Инцидент с грузовиком, модель которого прославилась появлением в праздничной рекламе компании, загорелся накануне вечером на шоссе Джурджулуй румынской столицы. Транспортное средство вспыхнуло во время движения.

Водитель не пострадал. Он сумел спастись и отсоединить загоревшийся прицеп, пламя из которого должно было перекинуться на кабину тягача. Сам прицеп сгорел полностью.

На место происшествия прибыли специальные пожарные, бригада эвакуаторов и спасательно-аварийная служба SMURD. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее возгорание автобуса произошло на 26-м километре Киевского шоссе в Москве. Транспортное средство направлялось в сторону области. Автобус ехал в парк без пассажиров, пострадавших нет.

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