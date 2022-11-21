Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Фото: АР/Tatan Syuflana

По меньшей мере 44 человека погибли из-за землетрясения на индонезийском острове Ява, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

По данным издания, в результате происшествия пострадали 300 человек. Уточняется, что погибли жители округа Чианджур в провинции Западная Ява.

Кроме того, было повреждено семь жилых зданий. Также пострадали образовательные учреждения, поликлиники и несколько администраций.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,3 случился в США в штате Техас. Эпицентр находился в 47 километрах от города Пекос. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Кроме того, у берегов Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентром стал участок в 32 километрах к северо-востоку от города Пезаро и 61 километре к востоку от Римини.

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