Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Американский предприниматель Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете с состоянием в 185,8 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

До этого он уступил первое место французскому производителю предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернару Арно. На данный момент его состояние оценивается в 185,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в мире количество людей со сверхвысоким состоянием, которое превышает 30 миллионов долларов, за первую половину этого года сократилось на 6%, до 392,4 тысячи человек. Это произошло впервые с 2018 года.

Аналитики отмечали, что богачи пострадали из-за проблем в глобальной экономике и роста геополитической напряженности, вызванной ситуацией на Украине.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!