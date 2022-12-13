Мария Бутина объяснила, почему Россия должна помочь Сербии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина призвала Россию вступить за Сербию не только словесно-дипломатически, но и экономическо-практически. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что, хотя прямые поставки военной техники в случае невозможности мирного урегулирования обострившегося конфликта затруднены с учетом географического расположения страны, окруженной НАТО, есть и другие страны, которые, например, имеют возможность торговли с республикой. Бутина не исключила, что нужно искать опции договоренностей "на троих".

"Если братья-сербы обратятся за помощью, варианта "остаться в стороне" для России быть не может ни морально (вопрос чести), ни политически (риски потери единственного верного союзника на европространстве)", – заявила она, подчеркнув, что вспыхнувший в Сербии конфликт далеко не случаен.

Парламентарий добавила, что Вашингтон уверен в том, что Россия слишком занята Украиной для игры на два фронта. Но, как она считает, несмотря на трудности и непредсказуемые последствия, бросить сербов нельзя. Депутат предложила повысить ставки, помня, что ни ЕС, ни НАТО не готовы на прямой военный конфликт с Россией.

10 декабря на севере Косова начали сооружать баррикады, там звучали сирены после вторжения силовиков непризнанного государства. В районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию вокруг Косова близкой к военному конфликту. По его словам, происходящее находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния.



Массовый митинг прошел в Белграде в поддержку сербов, живущих в Косове и Метохии

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