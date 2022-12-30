Посол Китая в США стал главой МИД КНР

Фото: en.wikipedia.org

Посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган назначен новым главой МИД КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Соответствующее решение было принято Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Отмечается, что действующий глава китайской дипломатии Ван И покинет пост, который он занимал с 2013 года.

Ранее Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву весной будущего года. По словам президента РФ, визит китайского лидера станет главным политическим событием года в отношениях двух стран.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!