Выборы президента России пройдут в 2024 году – Песков

Фото: kremlin.ru

В России выборы президента пройдут в 2024 году, и с точки зрения начала электоральных процессов – они последуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют", – цитирует Песков РИА Новости.

По его словам, для президента никогда не имело значения предвыборный год или нет, для него самое важное – это результаты. Главными будут дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно, добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.

Президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Очередные выборы президента назначены на 2024 год. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок.



Путин ответил на вопрос о преемнике

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