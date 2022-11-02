Песков прокомментировал участие Путина в выборах 2024 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока что не определился, будет ли он участвовать в выборах президента в 2024 году. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли у Путина планы на этот счет, сообщает "Газета.ру".

После принятия поправок в Конституцию РФ российский лидер получил право выставлять свою кандидатуру и на президентских выборах в 2024 году. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года, в формате онлайн – до 30 июня.

На тот момент в результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу.

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