Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в следующем году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, которые прошли по видеосвязи, пригласил его посетить Москву весной будущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву", – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что визит Си Цзиньпина станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях и продемонстрирует миру прочность российско-китайской связи.

Путин также подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятную обстановку, РФ и КНР удалось достичь рекордных темпов роста взаимной торговли. Так, по итогам года товарооборот увеличится почти на четверть.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с экономическими санкциями США. По мнению обозревателя, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения Москвы и Пекина крепкими, как монолит. Он подчеркнул, что они не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры.

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