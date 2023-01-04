В Госдепе указали на большее число российских дипломатов в Штатах, чем у США в РФ

Фото: depositphotos/teamtime

Российская сторона направила больше своих дипломатов в США, нежели американцы в РФ. Необходимо урегулировать принцип взаимности, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях", – цитирует Прайса РИА Новости.

Он также заявил, что американская сторона хочет увидеть прогресс в деятельности дипмиссий. По словам Прайса, работники постпредства при ООН в количество послов не входят.

Представитель Госдепа отметил, что Россия ограничила число персонала в диппредставительстве Штатов, что стало причиной ограничений в миссиях.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США в своей политике по отношению к России руководствуются логикой холодной войны. По его словам, Белый дом консолидирует общество в своей стране и в западных государствах против образа "внешнего врага".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!