Эстония попросила посла РФ покинуть Таллин одновременно с отъездом своего посла из Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы 7 февраля 2023 года. Об этом сообщил МИД республики в Twitter.

"Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах", – отмечает министерство.

В ведомстве уточнили, что отношения Эстонии и России строятся на принципе паритета, поэтому послы должны покинуть страны одновременно.

Глава МИД Урмас Рейнсалу заявил, призовет все страны Евросоюза соблюдать паритетные отношения с Россией. По этому принципу число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

Ранее сообщалось, что посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Российский МИД решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах.



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