Замглавы МИД РФ назвал условия для договоренности с США по контролю над вооружениями

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что для обеспечения долгосрочных и по-настоящему жизнеспособных решений в области контроля над вооружениями с США необходимо договориться с Западом о принципах сосуществования, которые бы минимизировали конфликтный потенциал. Интервью с заместителем министра иностранных дел размещено на сайте ведомства.

Рябков подчеркнул, что Россия не отказывается от контроля над вооружениями как такового. Однако, по его словам, "зашкаливающая агрессивность" США, которые сделали ставку на стратегическое поражение РФ в развязанной против нас тотальной гибридной войне, сделала практически невозможным конструктивное ведение дел с Вашингтоном по контролю над вооружениями в режиме "как обычно".

Замглавы МИД РФ добавил, что Россию могут заинтересовать такие договоренности с США в этом вопросе, которые были бы жизнеспособны вписаны в более "здоровый" общеполитический и военно-стратегический контекст.

"При этом, разумеется, любые подобные договорённости должны быть основаны на принципах равноправия и строгого паритета, работать на укрепление нашей национальной безопасности. Никакие односторонние уступки здесь не допустимы", – отметил Рябков.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что заявления США о возможных поставках Киеву ракет дальнего действия является элементом психологической войны.

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