Рябков назвал элементом психологической войны заявления США о поставках ракет ATACMS Киеву

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Заявления США о возможных поставках Киеву ракет дальнего действия является элементом психологической войны, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Речь идет о баллистических ракетах MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 километров.

"Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что постановка вопроса о нормализации отношений у России и США совпадает, однако видение этого у двух стран разное.

Ранее Владимир Путин назвал возможность защиты страны с помощью ядерного оружия фактором сдерживания. Он пояснил, что, после того как российская система предупреждения о ракетном нападении получает сигнал, в небе оказываются сотни снарядов. В таком случае, по словам Путина, от противника ничего не остается.



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