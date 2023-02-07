В Минобороны Австрии подтвердили, что солдаты НАТО присутствуют на Украине

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Солдаты НАТО уже сейчас находятся на Украине в качестве наемников. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер на пресс-конференции института AIES.

Райснер заявил, что если военные НАТО увольняются со службы и становятся наемниками, то они больше не считаются представителями вооруженных сил своих государств. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, кому придется управлять танками, которые будут отправлены на Украину – солдатам НАТО или ВСУ.

"Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту", – сказал Райснер.

Он уточнил, что таким образом на Украине сейчас находится большое число наемников.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в ходе служебного совещания в Херсонской области.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК обнаружили в Артемовске тела иностранных наемников. По его словам, у тел были отрезаны головы и кисти рук, чтобы скрыть их личности, однако на телах были найдены телефоны и другие носители, позволяющие установить, что погибшие были наемниками.

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