Захарова указала Боррелю, что военные стран-членов ЕС давно находятся на Украине

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю, что военные стран-членов ЕС давно были отправлены на Украину. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале дипломат напомнила слова Борреля, которые он сказал в интервью испанской газете "Паис".

"Страны-члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте", – сказал Боррель.

В свою очередь Захарова написала, что у нее появились сомнения насчет адекватности садовника главы внешнеполитической службы Евросоюза.

"Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников", – написала дипломат.

Представитель МИД заявила, что отправка военных стран-членов ЕС началась намного раньше 2022 года.

Ранее сообщалось, что Захарова оценила высказывания европейских чиновников после саммита Украина – ЕС.

По словам Захаровой, происходящее перечекивает основополагающие принципы, на которых строился Евросоюз.

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