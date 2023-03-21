Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора ГМИИ имени Пушкина, который она занимала с 2013 года. За это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии", – сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что под руководством Лошак в музее запустили более 60 выставочных российских и международных проектов. Также были созданы специальные проекты для детей и проект "Пушкинский.Ю", объединивший все молодежные программы музея. Благодаря ей открылась программа "Друзья Пушкинского", которая помогла создать большое сообщество постоянных посетителей ГМИИ.

В Минкультуры добавили, что новым директором ГМИИ стала Елизавета Лихачева, которая с 2017 года успешно руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.

Ранее сообщалось, что Лошак написала заявление на увольнение после 10 лет службы в ГМИИ имени Пушкина. Официально ее контракт истекает 2 апреля. Отмечается, что Лошак написала заявление по собственному желанию.



"Мой район. Навигатор": Пушкинский музей запустил проект в честь 200-летия Шлимана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!