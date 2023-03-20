Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление на увольнение – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение после 10 лет службы, сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.

Официально ее контракт истекает 2 апреля. Отмечается, что Лошак написала заявление по собственному желанию. В Минкультуры РФ и пресс-службе Пушкинского музея информацию пока не прокомментировали.

По данным издания, на должность директора музея назначат Елизавету Лихачеву, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени Щусева.

В феврале в Сети появились сообщения о том, что Лошак больше не будет возглавлять музей. При этом в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина опровергли эту информацию.

Такие сообщения стали поступать после того, как пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением трудового договора. Она выполняла функции главы учреждения с 2015 года.

Вместо Трегуловой руководящий пост заняла Елена Проничева, которая с 2020 года была директором Политехнического музея.

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