20:31Культура
Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление на увольнение – СМИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение после 10 лет службы, сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.
Официально ее контракт истекает 2 апреля. Отмечается, что Лошак написала заявление по собственному желанию. В Минкультуры РФ и пресс-службе Пушкинского музея информацию пока не прокомментировали.
По данным издания, на должность директора музея назначат Елизавету Лихачеву, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени Щусева.
В феврале в Сети появились сообщения о том, что Лошак больше не будет возглавлять музей. При этом в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина опровергли эту информацию.
Такие сообщения стали поступать после того, как пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением трудового договора. Она выполняла функции главы учреждения с 2015 года.
Вместо Трегуловой руководящий пост заняла Елена Проничева, которая с 2020 года была директором Политехнического музея.
"Мой район. Навигатор": Пушкинский музей запустил проект в честь 200-летия Шлимана
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!