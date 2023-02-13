11:52Культура
В Пушкинском музее опровергли информацию об уходе Марины Лошак с поста руководителя
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина опровергли информацию об уходе Марины Лошак с поста директора.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что Лошак больше не будет возглавлять музей.
"Все в порядке, Марина Девовна работает в Пушкинском музее", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Государственной Третьяковской галереи в связи с завершением трудового договора. Она выполняла функции главы учреждения с 2015 года.
Вместо Трегуловой руководящий пост заняла Елена Проничева, которая с 2020 года была директором Политехнического музея.
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