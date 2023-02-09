Константина Фурсова назначили на пост врио гендиректора Политехнического музея

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Константин Фурсов назначен на пост временно исполняющего обязанности генерального директора Политехнического музея. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея назначен Константин Фурсов", – говорится в сообщении.

С 2021 года Фурсов занимал пост заместителя гендиректора по науке и образованию Политехнического музея. Он является кандидатом филологических наук и членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

Сам музей был открыт в 1872 году по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

Ранее гендиректора Политехнического музея Елену Проничеву назначили новым генеральным директором Третьяковской галереи. Она сменила на посту Зельфиру Трегулову, занимавшую данный пост с 2015 года.



Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева

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