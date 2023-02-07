Андрея Хазина назначили на пост ректора РГСУ

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На пост нового ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен Андрей Хазин. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

"Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович", – говорится в сообщении.

Ранее Хазин занимал пост исполняющего обязанности ректора. Он вступил в должность с 21 декабря 2021 года.

Новый ректор вуза имеет два высших образования – Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права и Российской академии госслужбы при президенте РФ. Также Хазин является членом Российской академии художеств.

Помимо прочего, глава РГСУ имеет опыт работы в разных образовательных и научных учреждениях, финансовых организациях. В разные годы Хазин представлял Костромскую областную думу и Кировскую область в Совете Федерации.

Ранее нового ректора назначили в РАНХиГС. Функции главы образовательного учреждения начал выполнять Алексей Комиссаров, ранее занимавший пост проректора академии.

Комиссаров сменил на посту экс-ректора академии Владимира Мау. Его освободили от должности по состоянию здоровья.



Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

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