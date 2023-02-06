Рашид Нургалиев стал первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нургалиев являлся одним из заместителей секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Кроме того, на пост замсекретаря Совбеза назначен Алексей Шевцов.

Ранее Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова. В СБ заявили, что решение связано с завершением срока контракта госслужащего, а также в связи с его переходом на новую работу.

До этого Аверьянов занимал пост помощника председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!