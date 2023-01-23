Песков сообщил о согласовании с Путиным кандидатуры Комиссарова на пост ректора РАНХиГС

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Отставка Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС и дальнейшее назначение на эту должность проректора Алексея Комиссарова согласованы с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Разумеется, президенту об этом докладывали. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в важный образовательный центр", – проинформировал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил важность дальнейшего развития платформ, руководителем которых является Комиссаров (институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС и АНО "Россия – страна возможностей". – Прим. ред.). Он высказал надежду на по-прежнему достойную работу площадок с назначением Комиссарова.

Ранее на сайте правительства появилась информация об отставке Мау с поста ректора по состоянию здоровья. До этого сообщалось, что он уехал в Израиль в связи с плановым отпуском.

Постановление о назначении на должность Комиссарова подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Комиссаров работает в академии с 2017 года.



Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

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