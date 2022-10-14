Адвокат ректора РАНХиГС подтвердил прекращение уголовного дела в отношении подзащитного

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат ректора РАНХиГС Владимира Мау Алексей Дудник подтвердил прекращение уголовного дела в отношении подзащитного по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом он сообщил "Интерфаксу".

"Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", – сообщил Дудник.

Других комментариев от адвоката не поступало.

В июне ректору вменили вину в хищении средств вуза. Он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Маув жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в учебное заведение. В связи с этим адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Ходом расследования уголовного дела занималось руководство Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

В пятницу, 14 октября, информация о прекращении уголовного дела в отношении Мау появилась в СМИ. По данным информированного источника, 2 августа Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

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