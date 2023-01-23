Экс-ректор РАНХиГС Мау обратился с благодарностью к Путину

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау обратился к Владимиру Путину со словами благодарности. Его официальное заявление было размещено на сайте академии.

"Я хочу выразить бесконечную признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину", – отмечается в сообщении.

По его словам, когда он находился на посту ректора РАНХиГС, перед академией ставили задачи, которые способствовали дальнейшему развитию и многим достижениям.

Мау также выразил благодарность руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

Ранее на сайте правительства появилась информация об отставке Мау с поста ректора по состоянию здоровья. До этого сообщалось, что он уехал в Израиль в связи с плановым отпуском.

Исполняющим обязанности ректора академии был назначен проректор Алексей Комиссаров.

В июне 2022 года Мау обвинили в хищении средств вуза. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре адвокат экс-ректора РАНХиГС Алексей Дудник подтвердил прекращение уголовного дела. Других комментариев адвокат не дал.

Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!