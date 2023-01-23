Экс-ректор РАНХиГС Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау проходит лечение в Израиле в связи с болезнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание", – отметили в сообщении.

По словам источника, Мау находится в Израиле с ноября 2022 года.

В июне 2022 года ректора обвинили в хищении средств вуза. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследованием уголовного дела занималось руководство Следственного департамента МВД РФ. На допросе Мау не признал вину в особо крупном мошенничестве.

В октябре адвокат экс-ректора РАНХиГС Алексей Дудник подтвердил прекращение уголовного дела. Других комментариев адвокат не дал.

В ноябре Мау отправился в ежегодный плановый отпуск. На время отпуска исполнение обязанностей ректора возложили на проректора учебного заведения Дмитрия Арефьева.

Правительство РФ 23 января 2023 года освободило Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности ректора академии назначили проректора Алексея Комиссарова. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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