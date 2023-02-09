Проничева сменила Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи стала Елена Проничева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Она сменит на посту Зельфиру Трегулову, которая ушла с должности из-за завершения срока трудового контракта. Она была главой Третьяковской галереи с 2015 года.

Известно, что Проничева с 2020 года была руководителем Политехнического музея.

"Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кто-то направил в Минкультуры жалобу, так как усмотрел в экспозиции Третьяковской галереи несоответствие госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей, закрепленных в указе президента РФ.

Министерство же запросило у галереи документы по вопросу соответствия постоянной экспозиции духовно-нравственным ценностям в связи с поступившей жалобой.



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