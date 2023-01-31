20:54Культура
В Минкультуры объяснили требование отчета у Третьяковской галереи по экспозиции
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министерство культуры запросило у Третьяковской галереи документы по вопросу соответствия постоянной экспозиции с духовно-нравственными ценностям в связи с поступившей жалобой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", – объяснили в министерстве.
Ранее некто направил в ведомство жалобу, поскольку усмотрел в экспозиции Третьяковской галереи несоответствие госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей, закрепленных в указе президента Российской Федерации.
В Минкульте напомнили, что срок официального ответа регламентируется российским правовым полем. В связи с этим музею установили время для ответа.
Ранее митрополит Евгений Верхотурский заявил, что Минпросвещения РФ поручил экспертам начать разрабатывать курс по духовно-нравственной культуре для учеников 1–3 классов. Об этом он рассказал в ходе XXХI Международных Рождественских образовательных чтений.
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