В РПЦ выступили против сериала "Монастырь"

Фото: кадр из сериала "Монастырь"; режиссер – Александр Молочников; производство – "Лунапарк"

Русская православная церковь выступила против сериала "Монастырь", главную роль в котором исполнила Анастасия Ивлеева, и поддержала решение Минкультуры отказать кинокомпании "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", – написал он.

По его словам, православие исключает показ в художественных произведениях жизни русского монашества в "диффамационном ключе". Он также отметил, что большинство верующих поддержат решение министерства.

При этом Кипшидзе подчеркнул, что сценарий не содержит признаков нарушения чувств верующих, однако там есть сцены с представителями ЛГБТ-сообщества. Он напомнил, что РПЦ выступает за запрет пропаганды таких отношений.

Кипшидзе добавил, что создатели сериала летом обращались в РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, но им отказали из-за сценария, который "не заслуживал поддержки".

"Полномочия в области диалога с кинематографическим сообществом разделены исключительно между и Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и Патриаршим советом по культуре и не делегируются кому бы то ни было, о чем мы уже заявляли ранее. Однако никакого интереса к диалогу с отделом по содержанию фильма создатели фильма – компания "Лунапарк" не проявила", – подчеркнул он.

Он пояснил, что после отказа создатели фильма договорились о съемках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем.

Ранее сообщалось, что Минкультуры не выдало кинокомпании "Лунапарк" прокатное удостоверение на сериал "Монастырь". Свое решение министерство обосновало оскорблением чувств верующих. Ведомство также передало материалы по картине в РПЦ для экспертной оценки.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!