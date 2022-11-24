Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь"

Фото: кадр из сериала "Монастырь"; режиссер – Александр Молочников; производство – "Лунапарк"

Министерство культуры РФ не выдало кинокомпании "Лунапарк" прокатное удостоверение на сериал "Монастырь", где снялась блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Такое решение приняли из-за оскорбления чувств верующих.

Ведомство также передало материалы по картине в РПЦ для экспертной оценки. Там же отметили, что сериал искажает представление о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии.

Ранее сообщалось, что автор книги "Диана: ее правдивая история" о жизни принцессы Дианы Эндрю Мортон был потрясен игрой Элизабет Дебики в сериале "Корона". По его словам, картина заставила затаить дыхание. По его словам, сериал вернул его в те времена.



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