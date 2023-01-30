Путин на год продлил срок госслужбы спецпредставителю Сергею Иванову

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому его спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и постоянный член Совбеза России Сергей Иванов будет находиться на государственной службе еще год. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, функции госслужащего он будет выполнять до 31 января 2024 года.

Иванов родился 31 января 1953 года в Санкт-Петербурге. В период с 2011 по 2016 год он занимал пост руководителя Администрации президента России.

До этого Путин указом освободил от должности помощника секретаря СБ РФ Алексея Павлова. Павлов занимал должность помощника секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. Сообщалось, что он решил сменить работу на другую.



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