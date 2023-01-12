Путин назначил нового постпреда РФ при ЮНЕСКО

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Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова на должность постпреда РФ при ЮНЕСКО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры", – говорится в документе.

Ранее Аляутдинов занимал пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека министерства иностранных дел РФ.

Другим приказом глава государства освободил от должности постпреда при ЮНЕСКО дипломата Александра Кузнецова, который находился на ней с 2016 года.

Ранее Путин учредил должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии. На эту должность он назначил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.



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