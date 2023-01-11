18:37Политика
Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО
Фото: kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
Кроме того, заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
В ведомстве подчеркнули, что нововведения в руководстве связаны с расширением новых задач, которые требуются в зоне спецоперации. Также перестановка потребовалась в связи с необходимостью проведения более тесного взаимодействия между видами и родами армии ВС России.
Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой генерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.
Назначение Лапина произошло в конце прошлого года. Однако российское военное ведомство об этом не сообщало.
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