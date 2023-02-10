17:25Культура
Анна Цветкова сменит Владимира Гусева на посту гендиректора Русского музея
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова назначена на пост временно исполняющей обязанности гендиректора Русского музея. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Цветкова займет место Владимира Гусева, который выполнял функции гендиректора учреждения более 30 лет. Гусев станет президентом Русского музея.
"Плановый переход Владимира Александровича на эту должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – пояснили в пресс-службе.
На позиции президента учреждения Гусев займется координацией реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея и развитием филиальной сети.
Владимир Гусев начал работать в музее в 1978 году. Он является искусствоведом и автором научно-исследовательских работ. Должность гендиректора Русского музея он занял в 1988 году.
Ранее гендиректор сменился в Третьяковской галерее. Новой главой учреждения стала Елена Проничева.
Пост гендиректора Третьяковской галереи занимала Зельфира Трегулова. Она выполняла функции на должности с 2015 года.
Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева
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