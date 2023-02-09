Зельфира Трегулова сообщила, что узнала о своем увольнении из СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Зельфира Трегулова в беседе с Общественной службой новостей сообщила, что узнала о завершении карьеры на посту гендиректора Третьяковской галереи из СМИ.

"Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо", – сказала она.

Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Трегулова покинет пост гендиректора учреждения в связи с завершением трудового договора. Трегулова выполняла функции главы Третьяковской галереи с 2015 года.

Вместо Трегуловой пост главы учреждения заняла Елена Проничева. С 2020 года она была руководителем Политехнического музея.



Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!