14:46Культура
Зельфира Трегулова сообщила, что узнала о своем увольнении из СМИ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Зельфира Трегулова в беседе с Общественной службой новостей сообщила, что узнала о завершении карьеры на посту гендиректора Третьяковской галереи из СМИ.
"Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо", – сказала она.
Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Трегулова покинет пост гендиректора учреждения в связи с завершением трудового договора. Трегулова выполняла функции главы Третьяковской галереи с 2015 года.
Вместо Трегуловой пост главы учреждения заняла Елена Проничева. С 2020 года она была руководителем Политехнического музея.
Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева
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