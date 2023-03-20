Глава КНР выразил надежду, что его визит придаст новый импульс развитию отношений с РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России, сообщает РИА Новости.

Он признался, что ожидает, что его визит станет плодотворным и придаст новый импульс развитию отношений с Россией.

"Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками", – сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР добавил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Он заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным двусторонние и международные вопросы, а также наметить план стратегического взаимодействия.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с китайским лидером приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Должно состояться подписание ряда важных двусторонних документов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров затронут в том числе тему Украины и предложенный КНР план урегулирования. Представитель Кремля также добавил, что председатель КНР сможет из первых уст ознакомиться с позицией Москвы относительно конфликта на Украине, ее видением текущей ситуации.

По словам Пескова, переговоры двух лидеров начнутся 20 марта во второй половине дня, ближе к 16:30 по московскому времени. Главы государств встретятся один на один, а затем продолжат общение за неформальным обедом.



Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!