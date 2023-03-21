Ушаков заявил, что возможность поездки Путина в Пекин в этом году существует

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Владимир Путин может посетить Китай в этому году, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует", – цитирует его РИА Новости.

Однако помощник лидера РФ не стал называть возможные сроки поездки Путина в Пекин.

До этого Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, принял ли глава России приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, попросил дождаться, когда будут сделаны заявления для представителей СМИ. Он отметил, что в первый день переговоров у президента РФ уже состоялся серьезный разговор с китайским лидером.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Накануне политики провели неформальную встречу. На ней лидеры РФ и КНР затронули китайский план урегулирования конфликта на Украине. При этом давать оценку разговору Путина и Си Цзиньпина представитель Кремля отказался.

Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением после переговоров в Кремле

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