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21 марта, 21:15

Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

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Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Китай прочно закрепился на позиции ведущего торгово-экономического партнера России, заявил президент. В ходе переговоров оба лидера отметили рост напряженности в мире и практику несправедливых санкций. Обе страны выступают против нанесения ущерба интересам других стран любыми государствами или блоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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