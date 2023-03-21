Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Китай прочно закрепился на позиции ведущего торгово-экономического партнера России, заявил президент. В ходе переговоров оба лидера отметили рост напряженности в мире и практику несправедливых санкций. Обе страны выступают против нанесения ущерба интересам других стран любыми государствами или блоками.

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