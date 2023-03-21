Москва готова поддержать бизнес КНР в вопросе замещения ушедших из РФ компаний – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Москва готова поддержать китайских предпринимателей в вопросе выхода на рынок РФ на место покинувших его западных компаний. Об этом заявил Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий", – сказал президент.

Встреча представителей двух стран проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Ей предшествовали переговоры в узком составе. Ожидается, что по итогам встреч Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд двусторонних документов, а также сделают заявления для СМИ.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Китайский лидер пробудет в России до 22 марта.

Накануне в Кремле состоялась неформальная встреча двух лидеров. Она продлилась 4,5 часа в формате тет-а-тет. А утром 21 марта в Доме правительства РФ глава КНР встретился с председателем российского кабмина Михаилом Мишустиным.



Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

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