Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Кремле

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

После прибытия к парадному входу Большого Кремлевского дворца председателя КНР встретил комендант Кремля Сергей Удовенко. Поднявшись на второй этаж по парадной лестнице, вдоль которой с обеих сторон был выставлен почетный караул, Си Цзиньпин прошел в Георгиевский зал. Там политика поприветствовал президент России. В зале исполнили гимны двух государств.

После этого Путин и Си Цзиньпин проследовали в Екатерининский зал для переговоров в узком составе. Позже в Александровском зале состоится встреча в расширенном формате. В Малахитовом фойе Путин и Си Цзиньпин подпишут документы и сделают заявления для СМИ.

Встреча двух лидеров завершится в Грановитой палате государственным обедом.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Накануне политики уже провели неформальную встречу. На ней, помимо прочего, лидеры РФ и КНР затронули китайский план урегулирования конфликта на Украине. При этом давать оценку разговору Путина и Си Цзиньпина представитель Кремля отказался.



Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

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