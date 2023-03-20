РФ уважает право Си Цзиньпина говорить когда и с кем угодно – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Кремль с уважением относится к праву председателя КНР Си Цзиньпина говорить с кем угодно и когда угодно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, будут ли возражения, если китайский лидер решит из Москвы поговорить с президентом США Джо Байденом.

Представитель Кремля отметил, что Си Цзиньпин является лидером суверенного государства, поэтому "он говорит с кем хочет и когда хочет".

Также Песков не смог ответить на вопрос относительно намерений Си Цзиньпина позвонить лидеру Украины Владимиру Зеленскому по итогам своего визита в РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсудит с председателем Китая Си Цзиньпином предложения Пекина относительно урегулирования ситуации на Украине. Российский лидер добавил, что в Москве внимательно изучили предложения КНР и относятся к ним с уважением.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в РФ до 22 марта.

Си Цзиньпин совершил первый визит в РФ после переизбрания на пост председателя КНР

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