Путин заявил, что обсудит с Си Цзиньпином план КНР по урегулированию ситуации на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин заявил, что обсудит с председателем Китая Си Цзиньпином предложения Пекина относительно урегулирования ситуации на Украине.

"У нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", – сказал он в начале встречи.

Российский лидер добавил, что в Москве внимательно изучили предложения КНР и относятся к ним с уважением. Он также подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.



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