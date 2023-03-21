Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами

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Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Об этом он заявил во время российско-китайских переговоров.

"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки", – сказал президент.

По словам главы России, такие формы расчетов начнут развиваться между предпринимателями в третьих странах.

До этого Путин заявил о готовности России и Китая учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути. Он отметил, что РФ видит перспективы сотрудничества с КНР по освоению транзитного потенциала пути.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. По его словам, Пекин всегда старается придерживаться независимой внешней политики.

Сотрудничество с Россией является выбором КНР, который страна сделала, ориентируясь на собственные интересы и тенденции мирового развития, добавил китайский лидер.

Курс китайской валюты повысился на фоне новостей о визите Си Цзиньпина в Москву

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