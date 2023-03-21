Генсек НАТО пока не считает возможным диалог с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столенберг пока не считает возможным диалог с Россией, сообщает "Интерфакс".

"В настоящее время диалог невозможен", – сказал генсек Альянса на пресс-конференции в Брюсселе.

Он пояснил, что, пока продолжается спецоперация России на Украине, нет возможности для контактов. Столтенберг добавил, что Совет Россия-НАТО являлся необходимым инструментом для попыток Альянса сформировать нормальный диалог с российским государством. В настоящее время данный механизм не используется.

Столтенберг также отметил, что Североатлантический альянс не обладает информацией, указывающей на передачу КНР оружия для России. Однако он добавил, что в НАТО видели признаки возможного обсуждения данного вопроса между государствами.

В ходе пресс-конференции генсек Альянса подчеркнул, что Пекину не стоит поставлять летальное оружие России.

Ранее Столтенберг заявил, что в отношениях стран Североатлантического альянса с Россией назад дороги нет.

Он отметил, что членам Альянса необходимо увеличивать траты на оборону, так как это нужно для обеспечения безопасности в "более опасном мире". Кроме того, он считает, что поддержка Украины осуществляется в интересах безопасности НАТО.



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