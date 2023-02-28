Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях стран Североатлантического альянса с Россией назад дороги нет, сообщает РИА Новости.

"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией", – сказал он на саммите SAMAK в Финляндии.

Столтенберг отметил, что членам Альянса необходимо увеличивать траты на оборону, так как это нужно для обеспечения безопасности в "более опасном мире". Кроме того, он считает, что поддержка Украины осуществляется в интересах безопасности НАТО.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что в последнее время говорят, что поддержка Киева увеличивает риск эскалации, однако он уверен, что без риска сейчас нет вариантов. Он также отметил, что самым большим риском является победа Владимира Путина на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса уже пришли к договоренности по Украине, однако в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня. Он уточнил, что сейчас НАТО важно оказать поддержку Киеву, чтобы Украина смогла сохраниться "как суверенное и независимое государство".



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