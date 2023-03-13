Великобритания готова вернуться к диалогу с РФ после урегулирования конфликта на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания готова вернуться к диалогу с Россией после урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий [момент] для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики", – отметил он в ходе брифинга.

В канцелярии Сунака отметили, что Британия готова к сотрудничеству с любой страной, которая соблюдает стабильность мирового порядка. Там также заявили, что мировой порядок был подорван после начала СВО.

В Лондоне признали, что в данный момент диалог с Россией ограничен, но он может быть возобновлен, "когда придет время".

Ранее в офисе премьера Британии, Минобороны и МИД страны заявили, что приоритетным направлением обновленной стратегии Великобритании стало противодействие российской угрозе, которую страна якобы представляет для государств Европы.

Согласно заявлению, стратегия предусматривает выделение пяти миллиардов евро на снаряды и обновление ядерного арсенала государства.



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