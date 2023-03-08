Британская журналистка заявила, что жизнь в России не изменилась за год санкций Запада

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жители России, находящейся под санкциями, не испытывают проблем с недоступностью продуктов, в то время как супермаркеты в Британии испытывают их дефицит. Об этом пишет журналистка Daily Mail Сью Рид.

По словам журналистки, глядя на фотографии из магазинов в России, создается ощущение, что санкции Запада не оказывают воздействия на страну. Рид пишет, что особенно это заметно на фоне того, что британские супермаркеты ограничивают потребление помидоров, огурцов, перца, салата и яиц, а фермеры мучаются из-за роста затрат на электроэнергию, которые не позволяют ничего выращивать в теплицах зимой.

"Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии", – заявляет журналистка.

Рид заключает, что это заставляет задуматься о настоящем победителе в экономической войне.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал санкции против РФ пословицей "не было бы счастья, да несчастье помогло". Он заявил, что санкции Запада помогли России сделать мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического и финансового суверенитета страны.

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