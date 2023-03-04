Россия смогла вернуть объемы импорта к показателям 2020 года – СМИ

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Показатели российского импорта к началу 2023 года вернулись к уровню 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале издания отмечается, что эффекта, которого страны Евросоюза и G20 пытались добиться с помощью антироссийских санкций, не удалось достичь в некоторых сферах РФ. Несмотря на ограничительные меры, Россия находит варианты закупок некоторых категорий товаров.

В свою очередь, руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в Oliver Wyman Даниэль Таннебаум также отметил снижение эффективности новых антироссийских санкций на страну. По его мнению, механизмы необходимо усовершенствовать, чтобы добиться результата.

До этого СМИ со ссылкой на европейских дипломатов сообщали, что ЕС пересмотрел подход к санкциям против России в связи с неэффективностью принятых ранее. Теперь союз намерен делать акцент не на количестве ограничительных мер, а на их исполнение РФ.



Москвичам рассказали о новых антироссийских экономических санкциях

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