Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям – СМИ

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Евросоюз сместил внимание с введения новых санкций против РФ на контроль за исполнением уже принятых. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Новый подход обусловлен, прежде всего, давлением со стороны столиц всех стран ЕС (за исключением воинственных Прибалтики и Польши), которые утверждают, что больше нет места для новых санкций против [России]", – говорится в материале издания.

Евродипломаты уверены, что санкции в отношении любого импорта (например, удобрений, титана, урановых стержней и других товаров) ударят по блоку больше, чем по РФ. Кроме того, 10 ранее введенных пакетов санкций оказали незначительную эффективность на Россию.

До этого депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сообщил, что десятый пакет антироссийских санкций может стать последним. Подобное, по его словам, обусловлено наличием значительных разногласий в ЕС.

Мариани заявил, что больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.



ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкции

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